430 творческих работ разместили на выставке по итогам "Сказки в ладошках" в Ишиме

| Фото: администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

430 юных участников ежегодного конкурса ко дню рождения великого сказочника Петра Ершова наградили в Ишиме. Гран-при не присуждают уже несколько лет, потому что все работы яркие и талантливые. Подарок вручили каждому ребенку.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила заведующая музеем Ершова Надежда Проскурякова.

"Конкурс прошел уже в тринадцатый раз, каждый год кажется, что интереснее и душевнее уже невозможно. Но земляки не перестают удивлять. Коллеги из Дворца культуры подготовили просто невероятный интерактивный спектакль по мотивам сказки "Летучий корабль". Практически все дети пришли в костюмах. А некоторые участники предстали в образе сказочных героев целыми семьями", - рассказала музейщик.

К примеру, всем запомнился очаровательный рыжий Карлсон – мальчик Дима в шикарном костюме и гриме. Его поддержала вся семья: мама пришла с вертикальным пылесосом в амплуа Фрекен Бок, а папа – с банкой вишневого варенья.

Надежда Проскурякова подчеркнула, что конкурс проводится при поддержке администрации Ишима и становится популярнее год от года. С подарками на нынешний праздник помог также депутат Тюменской областной думы Александр Чепик.

По словам организаторов, расширилась и география конкурса – в нем приняли участие ребята из школ и детских садов Ишима, Приишимья, Казанского, Абатского районов и Тюмени.

Как отметил вручавший участникам на сцене дипломы и подарки глава Ишима Фёдор Шишкин, в этом конкурсе нет проигравших.

Добавим, что из конкурсных работ организована выставка в музее Петра Ершова. С ней можно ознакомиться с 9 до 17 в будни и до 16 в выходные дни, 8 марта – выходной.

Инна Кондрашкина