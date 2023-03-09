В Нижневартовске освободили трехлетнего малыша, которого отец взял в заложники

| Фото: Росгвардия | Фото: Росгвардия

Злоумышленника, стрелявшего из ружья из окна квартиры и насильно удерживавшего 3-летнего сына, задержал ОМОН в Нижневартовске утром 9 марта. Об этом сообщает Росгвардия.

Мужчина сделал несколько выстрелов, заперся в одной из девятиэтажек на Северной улице в квартире с ребенком и выдвинул ряд требований. Оперативно прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов взяли под охрану территорию вокруг дома и эвакуировали жильцов.

В результате спецмероприятий, проведенных при участии ОМОН Росгвардии, злоумышленник сдался стражам правопорядка. Оружие изъято, пострадавших нет.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова выразила благодарность в своем Telegram-канале управлению Министерства внутренних дел, Росгвардии, которые профессионально выполнили свою работу без применения оружия и силы.

"На это время обстановка следующая. Ребенок жив и здоров, спасен, слава Богу. Никто не пострадал, включая и виновника. В настоящее время в активную фазу переходят следственные действия. Следственный комитет, прокуратура, управление внутренних дел продолжают работу по установлению причин того, что произошло, и определению ущерба и принятию соответствующих решений. Эта информация официальная, представлена правоохранительными органами и учреждениями здравоохранения. Ребенок находится с мамой, старшей сестрой у бабушки. Виновник в распоряжении правоохранительных органов и учреждения здравоохранения. Все соседи, другие граждане, которые так или иначе попали в зону этого инцидента, также под опекой учреждений здравоохранения", - написала Наталья Комарова.