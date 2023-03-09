Тюменская компания займется выпуском стеклопластиковых заборов для городских улиц

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская компания-резидент Богандинского индустриального парка планирует наладить выпуск стеклопластикового профиля - заборчиков для городских улиц, отделяющих проезжую часть от тротуара. Их конкурентное преимущество перед железными, которые сегодня установлены в Тюмени, – долговечность использования.

Об этом сказал заместитель директора компании "Армкреп" Михаил Легенький.

"Сейчас железные заборчики необходимо регулярно красить. У нас гарантия – 25 лет на выцветание. По обслуживанию для бюджета города мы будем эффективней. Когда готовое решение сделаем, выйдем с этим предложением в администрацию города", - сообщил Михаил.

ООО "Армкреп" третий год ведет бизнес на территории индустриального парка Богандинский. Льготы, которые дает резиденство, в конечном итоге сказываются на уменьшении себестоимости продукции, отметил заместитель директора компании.

Стеклокомпозитные изделия - арматуру, сетку - поставляют в строительные магазины, застройщикам. Покупатели находятся во всех регионах УФО. В этом году с открытием навигации наладят поставки в Салехард.

"Сырье все завозится из Китая. Основное сырье – ровинг – тонкая нить, которая вплетена в жгуты, это основа и дальше идут три компонента химии: смола, изометил и ускоритель", - пояснил Михаил Легенький.

На предприятии работают восемь человек.

В ближайшее время "Армкреп" планирует расширить номенклатуру производимых изделий и их объем за счет приобретения дополнительного оборудования. Планируемый объем инвестиций в проект составит 12 млн рублей.

Анжела Лебедева