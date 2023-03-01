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В Тюмени при строительстве пешеходного перехода у ЖК "Колумб" перенесут остановку

Экономика, 15:52 10 марта 2023

ГУС Тюменской области

При строительстве надземного пешеходного перехода на Обходе Тюмени у ЖК "Колумб" перенесут остановку "ул. Кремлёвская". Временный остановочный комплекс появится в 80 метрах в сторону ул. Ямской, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Подрядная организация приступила к обустройству пешеходника 10 марта. "Первым делом специалисты перенесут остановочный комплекс, который попадает в зону строительства", - отметили в ГУС.

Новый надземный переход будет располагаться напротив дома № 14 по ул. Первооткрывателей. Его построят до конца 2023 года.

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# ГУС Тюменской области , пешеходный переход

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