В Тюмени при строительстве пешеходного перехода у ЖК "Колумб" перенесут остановку

ГУС Тюменской области ГУС Тюменской области

При строительстве надземного пешеходного перехода на Обходе Тюмени у ЖК "Колумб" перенесут остановку "ул. Кремлёвская". Временный остановочный комплекс появится в 80 метрах в сторону ул. Ямской, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Подрядная организация приступила к обустройству пешеходника 10 марта. "Первым делом специалисты перенесут остановочный комплекс, который попадает в зону строительства", - отметили в ГУС.

Новый надземный переход будет располагаться напротив дома № 14 по ул. Первооткрывателей. Его построят до конца 2023 года.