Александр Моор: в Тюменской области живет зимний спорт самого высокого уровня

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Тюменская область в очередной раз подтвердила статус места, в котором зимний спорт самого высокого уровня живет и приковывает к себе большое внимание. Позади огромное количество международных стартов, которые принимала "Жемчужина Сибири" за все время существования.

Об этом, подводя итоги Кубка Содружества в Тюмени, написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что еще одни международные старты позади.

Напомним, 12 марта прошел финальный день соревнований - состоялись масс-старт на 12 км среди девушек и мужской масс-старт на 15 км.

"Мужской масс-старт Кубка Содружества получился горячим. Сумасшедшие скорости, падения, промахи, борьба на трассе. Свою третью победу в Тюмени одержал Эдуард Латыпов. Он же выиграл Кубок Содружества среди мужчин", - рассказал глава региона.

Александр Моор поблагодарил Союз биатлонистов России и Федерацию биатлона Республики Беларусь за оказанное доверие принять финал Кубка Содружества.

"Большое спасибо болельщикам. Именно они создали неповторимую атмосферу на стадионе. Праздник спорта получился", - добавил губернатор.