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В Нижней Тавде супруга после ссоры выдала полиции мужа, хранившего дома ружье

Происшествия, 12:49 13 марта 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Четыре года условного лишения свободы получил житель с. Нижняя Тавда, незаконно хранивший у себя дома боеприпасы. О том, что 59-летний мужчина без разрешения владеет охотничьим ружьем и картечью, сотрудникам полиции после семейной ссоры рассказала его супруга.

Из материалов дела известно, что ружье и коробку с гильзами селянин купил в 2021 году, не получив официального разрешения на хранение оружия и патронов.

В декабре 2022 года между мужчиной и его супругой произошла ссора. Женщина вызвала сотрудников полиции и рассказала им, что муж незаконно хранит дома ружье.

В суде селянин вину признал, в содеянном раскаялся. Ранее мужчина не был судим, по месту жительства и работы характеризуется положительно.

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# незаконное хранение оружия

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