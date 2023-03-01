В Нижней Тавде супруга после ссоры выдала полиции мужа, хранившего дома ружье

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Четыре года условного лишения свободы получил житель с. Нижняя Тавда, незаконно хранивший у себя дома боеприпасы. О том, что 59-летний мужчина без разрешения владеет охотничьим ружьем и картечью, сотрудникам полиции после семейной ссоры рассказала его супруга.

Из материалов дела известно, что ружье и коробку с гильзами селянин купил в 2021 году, не получив официального разрешения на хранение оружия и патронов.

В декабре 2022 года между мужчиной и его супругой произошла ссора. Женщина вызвала сотрудников полиции и рассказала им, что муж незаконно хранит дома ружье.

В суде селянин вину признал, в содеянном раскаялся. Ранее мужчина не был судим, по месту жительства и работы характеризуется положительно.