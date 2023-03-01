Более 74 % предприятий Тюменской области закончили 2022 год с прибылью

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 74% предприятий юга Тюменской области завершили 2022 год с прибылью. Из них, наибольший рост доходов показали обрабатывающие производства, предприятия по добыче полезных ископаемых и строительные компании, сообщает Тюменьстат.

При этом, в северных регионах области перевес сложился в пользу недропользователей. Так, в Югре – наибольшая доля прибыльных организаций – 87,8% – занимаются добычей полезных ископаемых. На Ямале – этот показатель достигает 70,2%, еще 28,9% в общем объеме прибыли находится на счету обрабатывающих производств.

| Фото: Тюменьстат | Фото: Тюменьстат

В ведомстве уточнили, что данные по итогам работы промпредприятий за январь-декабрь 2022 года подготовлены без учета субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных, муниципальных учреждений, не кредитных финансовых организаций.