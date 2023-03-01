На два года сократили срок расселения жителей многоквартирного аварийного дома в с. Уват

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На два года сократили срок расселения жителей из многоквартирного аварийного дома в с. Уват. Жильцов должны расселить до 31 декабря 2025 года, сообщает прокуратура Тюменской области.

Прокуратура Уватского района по обращению жителя с. Уват проверила исполнение требований законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда. Установлено, что распоряжением администрации Уватского района многоквартирный дом, в котором проживает заявитель, признан аварийным. В ходе обследования выявлены дефекты и повреждения, свидетельствующие о невозможности его дальнейшей безопасной (безаварийной) эксплуатации.

Срок переселения жителей дома, установленный органом местного самоуправления, является чрезмерно длительным с учетом существующей угрозы их жизни и здоровью.

Для защиты жилищных прав граждан прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением к администрации Уватского района о признании незаконным распоряжения в части установления срока отселения из многоквартирного дома, а также о возложении обязанности по установлению нового срока отселения. Уватский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу.