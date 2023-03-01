230 первичных отделений РДДМ "Движение первых" открыли в Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Открытие 230 первичных отделений российского движения детей и молодежи "Движение первых" инициировано в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

В эти дни на базе "Олимпийской Ребячки" в Тюмени проходит региональный педагогический форум Российского движения детей и молодежи. Он объединил около 300 специалистов со всего региона.

В течение двух дней руководители первичных отделений знакомятся, налаживают коммуникацию с "Навигаторами детства", курирующими муниципалитеты области.

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" реализуется в рамках нацпроекта "Образование".