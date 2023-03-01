Чай от потомков тюменского купца Колокольникова пробуют посетители "Интурмаркета" в Москве

| Фото: предоставлено Агентством туризма и продвижения Тюменской области | Фото: предоставлено Агентством туризма и продвижения Тюменской области

Праправнук известного тюменского купца Антона Колокольникова Евгений Ледовский-Колокольников представляет коллекцию чая на международной туристической выставке "Интурмаркет", которая проходит в Москве с 13 по 15 марта. Посетители пробуют напитки у стенда Тюменской области.

По словам Евгения Ледовского-Колокольникова, особая коллекция представлена под торговой маркой "Колокольников чай". "Это так называемая подборка китайского чая для русского чаепития. У нас такой девиз. Её основу составляют красные чаи и один шу пуэр — прессованный чай сорта гунтин отборной категории; дянь хун, два улуна собственной ферментации. В эти дни добавим в коллекцию несколько новых чаев. Выпускается с фирменной монограммой", — рассказал он.

Предприниматель уверен, что сегодняшняя коллекция чая произвела бы большое впечатление на его предков. Он работает с провинциями Фуцзянь, Юньнань, Гуандун, раньше они были закрыты для всех иностранцев. Привезти оттуда чай было практически невозможно.

"Чайное дело в нашей семье начал купец Иван Колокольников — отец Антона Колокольникова. Этим он занялся с 1860 года, пересмотрев свой существующий бизнес. Он принял правильное решение привезти в Тюмень первый обоз с чаем. Торговля быстро дала возможность сделать ему состояние. Уже к 1870 году Иван Колокольников становится купцом. У него появилась возможность принимать активное участие в жизни Тюмени. В городе семья Колокольниковых известна своей благотворительностью, добрыми делами и меценатством", — поделился Евгений Ледовский-Колокольников.

Попробовать чай под маркой "Колокольников чай" в Тюмени можно в музее "Усадьба Колокольниковых". Там часто проводят чаепития, лекции и выставки. Небольшое представительство планируют открыть и в Тобольске. В будущем также предприниматели интегрируют бренд Visit Tyumen в свою классическую упаковку.

В Москве же работает небольшая чайная комната Колокольниковых в Кривоколенном переулке. Здесь же, помимо чая, представлены вещи и документы из личного архива семьи.

Отметим, стенд Тюменской области посетители международной туристической выставки "Интурмаркет" смогут осмотреть до 15 марта. Специально для этой выставки были созданы подушки с изображением достопримечательностей и птиц Тюменской области.

Подход к развитию туризма в Тюменской области оценил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. Директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова рассказала ему о главных визитных карточках региона: термальных курортах, формировании кластера на базе комплекса "Жемчужина Сибири", историко-культурном наследии древней столицы Сибири – Тобольске.

Инна Пахомова