Представители туркомпаний интересуются стендом Тюменской области на выставке "Интурмаркет"

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Стенд Тюменской области, размещенный на выставке "Интурмаркет" в Москве, посетило большое количество туроператорских компаний. Об этом рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма региона Мария Трофимова.

"На выставке присутствует сообщество Российского союза туриндустрии. 13 марта состоялись официальное открытие, обход. Делегацию возглавлял заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, курирующий сферу туризма в стране. Мы рассказали о наших приоритетах развития, стратегических векторах. Подходы Тюменской области, как отметил замминистра, совпадают со стратегией развития туризма в стране", – поделилась Мария Трофимова.

На пленарном совещании, которое состоялось на "Интурмаркете" под руководством Минэкономразвития РФ, обозначили векторы. Сегодня, как отмечает Мария Трофимова, много говорят о необходимости переосмысления стратегии развития туризма, поскольку меняются тренды, портрет потребителя.

"Все больше людей путешествует по стране. Соответственно, нужно заново переосмыслить направления, представленные на внутрироссийском рынке. Также поднимаются вопросы о подготовке кадров, транспортной и логистической доступности", – добавила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

На "Интурмаркете" Тюменская область представила все туристические продукты, которые предлагают в регионе потенциальным гостям в весенне-летнем сезоне. Например, ключевые брендовые туры, в том числе национальный туристический маршрут "В Сибирь по своей воле", новые локации, а также событийный календарь 2023 года.

Тюменская область продолжит свою работу на "Интурмаркете" до 15 марта. Затем, с 16 по 18 марта, туристический потенциал региона представят на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в "Крокус Экспо". На ней представителей туротрасли Тюменской области также ждет деловая программа.

Инна Пахомова