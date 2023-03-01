Первые заявки на участие в предварительном голосовании "Единой России" поступили от тюменцев

| Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" | Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"

Поступили первые заявки от тюменцев на участие в предварительном голосовании "Единой России" для последующего выдвижения от партии кандидатами в депутаты городской думы и областной думы. В частности, документы подали действующие депутаты Тюменской гордумы Екатерина Вешкурцева и Дмитрий Антипов, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Они изъявили желание участвовать в предварительном голосовании для последующего выдвижения от "Единой России" кандидатами в депутаты гордумы, сообщил председатель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования Андрей Артюхов. Он напомнил, что "Единая Россия" — единственная партия, которая проводит предварительное голосование.

"Избиратели сами определяют кандидатов, которые примут участие от партии на сентябрьских выборах. До 27 апреля будет идти выдвижение кандидатов, тюменцы смогут проголосовать за них с 22 по 28 мая. Для участия в электронном голосовании жителям нужно зарегистрироваться с 17 апреля по 26 мая", - напомнил Андрей Артюхов.

Екатерина Вешкурцева - депутат Тюменской городской думы VI и VII созывов. Она рассказала, что ее работа направлена на то, чтобы оправдать доверие жителей избирательного округа №3, сделать его максимально комфортной территорией.

Дмитрий Антипов отметил, что важнейшая часть его работы — это взаимодействие с тюменцами. К нему обращаются жители избирательного округа №2 для решения самых разных вопросов: освещение детской площадки, поддержка волонтерства, помощь в реализации социальных проектов.

Для участия в предварительном голосовании документы также подали член Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе, индивидуальный предприниматель Сергей Колпаков, студентка Арина Попова, руководитель торгово-строительной компании "Сибирь" Виталий Стрельников, ведущий агротехник государственного центра агрохимической службы "Тюменский" Вячеслав Рыбников, начальник службы испытания и капитального ремонта скважин филиала "Оренбург бурение" ООО "Газпром бурение" Сергей Мягков.

По словам руководителя Тюменского регионального исполкома партии Ольги Швецовой, среди кандидатов на участие в предварительном голосовании немало тех, кто делает первые шаги в политике. Для них "Единая Россия" организует несколько образовательных площадок.

"Прежде всего, это кадровый проект "ПолитСтарт". В Тюменской области он будет реализован в пятый раз. В этом году попробовать свои силы смогут и граждане России старше 18 лет без опыта участия в избирательных кампаниях. Еще одна образовательная площадка откроется в рамках партийного проекта "Женское движение Единой России". Мы будем обучать женщин, которые решили попробовать свои силы в политике", - рассказала Ольга Швецова.

Образовательные проекты помогут начинающим политикам подготовиться к выборной кампании. Они узнают, как грамотно позиционировать себя во время публичных выступлений, вести эффективную агитацию в социальных сетях, разработать собственную предвыборную программу.

В Единый день голосования 10 сентября 2023 года пройдут выборы депутатов Тюменской городской думы и довыборы депутатов Тюменской областной думы.