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В Тюмени сгорела Chevrolet Niva, пострадавших нет

Происшествия, 11:57 14 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Причина пожара в автомобиле Chevrolet Niva на ул. Пермякова в Тюмени 13 марта устанавливается.

Пострадавших нет, выезд скорой помощи не понадобился, сообщила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Екатерина Климович.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, вызов огнеборцам поступил в 22 часа 48 минут. "Огонь повредил машину по всей площади. В 23 часа 2 минуты пожар ликвидировали", — добавили в ведомстве.

В тушении задействовали две единицы техники и восемь человек личного состава.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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