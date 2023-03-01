В Тюмени сгорела Chevrolet Niva, пострадавших нет

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Причина пожара в автомобиле Chevrolet Niva на ул. Пермякова в Тюмени 13 марта устанавливается.

Пострадавших нет, выезд скорой помощи не понадобился, сообщила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Екатерина Климович.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, вызов огнеборцам поступил в 22 часа 48 минут. "Огонь повредил машину по всей площади. В 23 часа 2 минуты пожар ликвидировали", — добавили в ведомстве.

В тушении задействовали две единицы техники и восемь человек личного состава.

Инна Пахомова