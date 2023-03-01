В Тюмени в ресторане Koster горела вентиляция, пострадавших нет

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Погибших и пострадавших в результате задымления в вентиляции ресторана Koster на ул. Ленина в Тюмени нет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Сообщение огнеборцам поступило 15 марта в 11 часов 56 минут. Прибывшие на место вызова подразделения ликвидировали горение внутри вентиляционного короба на площади двух квадратных метров.

В тушении задействовали две единицы техники и восемь человек личного состава. Причина пожара устанавливается.