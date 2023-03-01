В Тюмени в ресторане Koster горела вентиляция, пострадавших нет
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Погибших и пострадавших в результате задымления в вентиляции ресторана Koster на ул. Ленина в Тюмени нет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Сообщение огнеборцам поступило 15 марта в 11 часов 56 минут. Прибывшие на место вызова подразделения ликвидировали горение внутри вентиляционного короба на площади двух квадратных метров.
В тушении задействовали две единицы техники и восемь человек личного состава. Причина пожара устанавливается.