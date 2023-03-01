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В Тюменской области реестр подрядчиков по капремонту увеличился на 43 компании

Экономика, 11:16 16 марта 2023

департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

На 43 компании увеличился реестр подрядчиков по капремонту в Тюменской области. Всего в марте было подано 62 заявки от претендентов, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Документы от компаний рассмотрены экспертами комиссии по предварительному отбору. Его прошли те претенденты, которые обладают необходимой квалификацией. Таким образом, в реестре по данным на март насчитывается 413 подрядных организаций.

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# капитальный ремонт , подрядная организация

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