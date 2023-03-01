Эксперт оценила перспективы адаптации опыта Китая по достижению технологического суверенитета для регионов России

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Технологический суверенитет - это не изоляция, а отсутствие стремления заимствовать чужие модели и технологии производства. Система технологического суверенитета Китая, на опыт которого сегодня принято ссылаться, возникла не на пустом месте.

За время формирования своей экономики Китай, по оценке профессора Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Валентины Сыроижко, активно сотрудничал с европейскими и американскими компаниями, адаптируя их разработки под нужды и специфику своего государства.

"Опыт достижения технологического суверенитета Китая складывается из умелого руководства в области адаптации технических достижений стран Запада и создания топовых учебных заведений и научных сообществ - опять же, по западному образцу, - пояснила она на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Только сейчас, построив прочную научную и инновационную базу за долгие годы существования социализма с китайской спецификой, Поднебесная чётко видит направление своего развития вне импорта моделей других стран".

Что касается адаптации опыта КНР для регионов России, то на взгляд профессора Валентины Сыроижко, требуется уделить внимание развитию инновационных составляющих в каждой конкретной отрасли или компании. Так, частная компания "Молвест" в Воронежской области вводит дополнительные мощности по глубокой переработке молока, чтобы производить концентрат молочного белка, который до этого закупался в Европе, США и Новой Зеландии.

"Всё больше компаний осознаёт необходимость внедрения новейших разработок и самостоятельного финансирования технологических изменений, - сообщила она. - Для этого прекрасно подходит модель государственно-частного партнёрства. На данный момент в Воронежской области созданы концессионные соглашения в области реконструкции и модернизации систем тепло- и энергоснабжения. Активно строится спортивный кластер в Воронеже на основе соглашения ГЧП".

Перспективы восстановления экономического роста страны за счет повышения ответственности предприятий были подняты во время поездки президента Владимира Путина в Бурятию, где он посетил Улан-Удэнский авиационный завод и провел совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.

Улан-Удэнский авиазавод – один из ведущих российских производителей вертолетной техники. В Бурятии созданы и уже проходят испытание опытные образцы беспилотных летательных аппаратов. Очевидно, что опыт этого завода должен быть использован и другими предприятиями, играющими ключевую роль в вопросе достижения Россией технологического суверенитета.

Во многом успешность этого процесса будет определяться эффективностью взаимодействия государства и бизнеса, о чем, в числе прочего, пойдет речь на встрече президента с представителями РСПП. Только объединенными усилиями государства и предпринимательского сообщества возможно решить столь масштабную задачу. И в этой связи не будет лишним еще раз тщательно изучить опыт Китайской народной республики, проделавшей большой путь, и превратившейся за короткий период истории в "мастерскую мира".