Эксперт оценила благоприятный инвестклимат в Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лидерство Тюменской области в привлечении капитала во многом обеспечено системной работой по созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе, обеспечивающей комплексное взаимодействие инвесторов, органов власти и ресурсоснабжающих организаций.

На фоне достаточно "скромного" прироста инвестиций в основной капитал по данным Росстата в целом по России в сложном 2022 году (всего 4,6%) успехи Тюменской области, по оценке заведующей кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС, кандидата экономических наук Татьяны Подольской, в инвестиционной сфере выглядят очень внушительно. Почти 358 млрд рублей составил общий объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области в 2022 году – на 52% больше, чем в 2021-м.

"Это самый высокий показатель по регионам, входящим в Уральский федеральный округ, - отметила Татьяна Подольская на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Безусловно, такой рекордный рост инвестиций в реальный сектор экономики - это общий результат усилий, предпринимаемых как на региональном, муниципальном уровнях, так и предпринимательским сообществом Тюменской области".

Благодаря практике сопровождения инвестиционных проектов, кураторству крупных тюменских предпринимателей над муниципальными образованиями, реализации проекта "Акселератор муниципальных инвестиционных команд", сохранению востребованных мер государственной поддержки бизнеса Тюменская область входит в топ-5 регионов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

"Учитывая, что с 2023 года в Тюменской области запускается региональный инвестиционный стандарт, продолжается активное импортозамещение, развитие муниципальных индустриальных парков как площадок для реализации масштабных инвестиционных проектов, то в 2023 году стоит ожидать новых рекордных показателей роста инвестиционной сферы региона", - заявила эксперт.