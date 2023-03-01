Тюменская область вправе претендовать на звание мировой биатлонной столицы

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

Благоприятный климат, снежная зима, транспортная доступность спортивных объектов, наличие гостиничной инфраструктуры позволяют Тюменской области побороться за звание мировой биатлонной столицы, даже несмотря на современные реалии.

Комментируя международные соревнования по биатлону PARI Кубок Содружества в "Жемчужине Сибири" в Тюмени, эксперт кафедры международных экономических отношений Южно-Российского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Евгения Васюта отметила, что спортивная инфраструктура, расположенная на территории Тюменской области, соответствует лучшим мировым стандартам.

"Уверена, что подобная ситуация позволит Российской Федерации укрепить свой спортивный потенциал и привлечь, например, азиатские страны к сотрудничеству в этом направлении, - заявила она, выступай на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Это подтверждено и проведением зимних международных спортивных игр "Дети Азии-2023", одним из ключевых видов спорта, включенных в программу данного мероприятия, как раз является биатлон".

Напомним, что международные спортивные игры "Дети Азии — 2023" проходили с 25 февраля по 4 марта. И Кузбасс, по оценке специалистов, стал местом сосредоточения тех истинных олимпийских ценностей, о которых говорил Пьер де Кубертен - дружба, спорт, сила духа и честное соперничество.

Международные соревнования по биатлону PARI Кубок Содружества в "Жемчужине Сибири" в Тюмени с 9 по 12 марта собрали около 10 тыс. болельщиков из разных регионов России и Республики Беларусь.

В турнире приняли участие спортсмены из России и Республики Беларусь. Обладателями Кубка Содружества по итогам сезона 2022–2023 года стали россиянин Эдуард Латыпов и белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская.

Несмотря на беспрецедентную политизацию спорта, российские и белорусские биатлонисты, по мнению Евгении Васюты, являются одними из общепризнанных мировых лидеров. Поэтому для российских и белорусских спортсменов крайне важно сохранить должный уровень соревновательной активности.