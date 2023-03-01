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Эксперт оценила значение турнира в Тюмени для российских и белорусских биатлонистов

Общество, 14:18 13 марта 2023

информационный центр правительства Тюменской области

Международные соревнования по биатлону PARI Кубок Содружества, финальный этап которых прошел в "Жемчужине Сибири" в Тюмени очень важен для российских и белорусских спортсменов, которым ограничен доступ на другие международные соревнования.

И проведение мероприятий такого уровня в Тюменской области – это, по мнению заведующей кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС, кандидата экономических наук Татьяны Подольской, не только поддержание престижа региона, но и меры по популяризации спорта, пропаганде здорового образа жизни и вклад в здоровье нации.

"День, проведенный болельщиками на свежем воздухе и яркие положительные эмоции на комфортном спортивном объекте, создает заряд бодрости и мотивации к эффективной деятельности в самых разных сферах жизни", - отметила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Заключительный день финального этапа международных соревнований по биатлону PARI Кубок Содружества собрал в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" более 4 тыс. болельщиков.

В турнире приняли участие спортсмены из России и Республики Беларусь. Обладателями Кубка Содружества по итогам сезона 2022–2023 года стали россиянин Эдуард Латыпов и белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская.

"Мы видели, какая жаркая борьба идет на лыжне, на стрельбище. Мы наблюдали живые эмоции, которые испытывали победители. Поэтому наш биатлон продолжает развиваться. Я уверен, что, когда придет время, наши ребята и девчата вернутся на большую международную арену и покажут всем остальным настоящий уровень", – прокомментировал итоги соревнований губернатор Тюменской области Александр Моор.

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# Александр Моор , биатлон

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