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В Тюмени самовольную постройку на ул. Герцена снесут за один год

Экономика, 16:57 16 марта 2023

vk.com/agt72 | Фото: vk.com/agt72

Сносом самовольной постройки на ул. Герцена займется ООО "Град строй". Договор с компанией подписан 1 марта. Срок исполнения – один год, сообщает департамент земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени.

Подрядчик ведет работу по формированию бригад, назначает ответственных лиц по направлениям деятельности, изучает проектную документацию на снос.

К фактическому сносу организация сможет приступить не ранее середины апреля 2023 года.

Ранее заключенный с ООО "ТехЭнергоРесурс" договор на снос самовольной постройки был расторгнут по соглашению сторон в связи с нарушением организацией сроков исполнения договора. По условиям договора компания должна была завершить разбор здания до 1 мая 2023 года.

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# градостроительство , строительство

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