Более 30 километров центрального водопровода построят в с. Упорово

| Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Более 30 км сетей водоснабжения построят в с. Упорово до 2024 г. Кроме того, в текущем году пройдет реконструкция станции водоподготовки. Её мощность увеличится до 1 тыс. 200 куб. м в сутки, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Реализация этих мероприятий позволит создать условия для подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения, повысить качество жизни и уровень благоустройства жилья, уточняет ведомство.

Работы будут выполнены в рамках реализации регионального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда".