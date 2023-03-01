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Тюменским инновационным компаниям расскажут о региональных мерах поддержки

Экономика, 09:15 20 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Онлайн-семинар "Региональные меры поддержки инновационных компаний" начнется 22 марта в 15 часов в Тюмени.

Специалисты департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства региона расскажут о субсидиях на создание опытного образца, проведении НИОКР, софинансировании проектов, получивших поддержку Фонда содействия инновациям, сообщают организаторы.

Участникам семинара сообщат о сроках приема заявок в 2023 году, отметят, на что нужно обратить внимание при подготовке заявки, ответят на все вопросы.

Для участия в онлайн-семинаре нужно перейти по ссылке.

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# инновации , семинар

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