Тюменским инновационным компаниям расскажут о региональных мерах поддержки
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Онлайн-семинар "Региональные меры поддержки инновационных компаний" начнется 22 марта в 15 часов в Тюмени.
Специалисты департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства региона расскажут о субсидиях на создание опытного образца, проведении НИОКР, софинансировании проектов, получивших поддержку Фонда содействия инновациям, сообщают организаторы.
Участникам семинара сообщат о сроках приема заявок в 2023 году, отметят, на что нужно обратить внимание при подготовке заявки, ответят на все вопросы.
Для участия в онлайн-семинаре нужно перейти по ссылке.