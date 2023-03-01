13 студенческих команд Тюмени посоревнуются в военных и спортивных дисциплинах

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Команды тюменских ссузов примут участие в игре с элементами квеста "Штурм. Метелица", которая пройдет на озере Андреевском 18 марта. В соревнованиях выступят 13 команд по 10 человек в каждой, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Участников ждут такие испытания, как преодоление препятствий, перевод иностранного текста, движение по азимутам, стрельба из различных видов оружия, метание на точность малой пехотной лопатки, проделывание проходов в противопехотном минном поле.

Также зрителей и выступающих угостят армейской кашей. Желающие смогут осмотреть выставку боевого оружия.