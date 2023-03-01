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Александр Моор: наши земляки внесли свой вклад в позитивные изменения в Крыму

Губернатор, 18:21 17 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За девять лет в Крыму возведены новые школы и детские сады, реконструированы крупнейшие объекты культуры, практически решены проблемы дефицита воды и электроэнергии. Также с участием тюменских строителей возведен уникальный мост, который связал полуостров с материковой частью России.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на торжественном собрании, посвященном Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Мероприятие состоялось во Дворце культуры "Нефтяник" в Тюмени 17 марта.

"Мы можем гордиться тем, что наши земляки внесли свой вклад в позитивные преобразования в Крыму", – подчеркнул глава региона.

Он добавил, что день 18 марта 2014 года навсегда вошел в историю, став символом возрождения сильной России, наступления новой эпохи в жизни не только нашей страны, но и всего мира. После церемонии подписания договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации ликовала вся страна - Крым вернулся домой.

"Сегодня очередную годовщину "Крымской весны" мы отмечаем в непростое время. Вооруженные силы России проводят специальную военную операцию, цель которой предельно ясна – защита Отечества, спасение русских людей от геноцида, разгром неонацистов. Уверен, что российские воины, среди которых немало тюменцев, с честью выполнят эту тяжелую ратную работу", - обратился губернатор к участникам мероприятия.

Молодой офицер, командир подразделения, участвующего в специальной военной операции, ставший почетным гостем собрания, особо отметил поддержку земляков.

"Ваша поддержка там чувствуется совершенно по-другому. Детские письма очень пробирают. Все оснащение от экипировки до профессиональных приборов — это все благодаря вам, дорогие земляки, благодаря правительству Тюменской области. Огромное спасибо от парней", – сказал он.

Перед участниками торжественного собрания выступили популярные артисты и творческие коллективы Тюменской области.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Крым

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