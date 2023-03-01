"Жемчужина Сибири" принимает чемпионат России по лыжным гонкам в шестой раз

| Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

В шестой раз за последние 12 лет тюменский центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" принимает главные старты страны - Чемпионат России по лыжным гонкам.

Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Благодарю Федерацию лыжных гонок и лично президента организации Елену Вяльбе за доверие", - отметил глава региона.

Напомним, 19 марта проходит скиатлон. Среди женщин первой финишировала Наталья Непряева из Архангельской области (39:36.5), второй - тюменка Елизавета Пантрина (+0:05.7), третьей стала Анастасия Кулешова, представляющая Нижегородскую область и Республику Мордовия (+0:06.8).

В эти минуты проодит мужской скиатлон на 30 км.