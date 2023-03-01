Строительная отрасль остается драйвером развития экономики в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительная отрасль остается драйвером развития экономики в Тюменской области. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор, отметив, что в Тюмени сейчас проходит IV Градостроительный форум-выставка.

В эксплуатацию в 2022 году ввели 2,245 млн кв. м жилья. По этому показателю регион стал первый по УФО и третьим по России. Цифра оказалась рекордной в сравнении с предыдущими годами.

"Специалисты и эксперты со всей страны собрались, чтобы обсудить актуальные проблемы отрасли: кадры, цифровизацию, малоэтажное строительство, создание комфортной городской среды", - добавил губернатор.

Напомним, на форуме в первый день состоится подписание положения конкурса "На лучшее достижение строительной отрасли Тюменской области за 2022 год".