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Строительная отрасль остается драйвером развития экономики в Тюменской области

Общество, 12:25 21 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительная отрасль остается драйвером развития экономики в Тюменской области. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор, отметив, что в Тюмени сейчас проходит IV Градостроительный форум-выставка.

В эксплуатацию в 2022 году ввели 2,245 млн кв. м жилья. По этому показателю регион стал первый по УФО и третьим по России. Цифра оказалась рекордной в сравнении с предыдущими годами.

"Специалисты и эксперты со всей страны собрались, чтобы обсудить актуальные проблемы отрасли: кадры, цифровизацию, малоэтажное строительство, создание комфортной городской среды", - добавил губернатор.

Напомним, на форуме в первый день состоится подписание положения конкурса "На лучшее достижение строительной отрасли Тюменской области за 2022 год".

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# Александр Моор , Градостроительный форум , жилье , строительная отрасль

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