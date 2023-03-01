Сергей Шустов пожелал участникам IV Градостроительного форума хорошей, качественной работы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область и Тюмень активно застраиваются. В этом большая заслуга строителей, архитекторов, риелторов, общественности, власти. Благодаря совместной плодотворной работе Градостроительный форум проходит в областном центре в четвёртый раз.

Об этом на открытии заявил заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

"Форум - это площадка для обсуждения насущных проблем отрасли и планов. Я хотел бы всем нам пожелать хорошей, качественной работы", - подчеркнул Шустов.

По мнению заместителя исполнительного директора Российского Союза строителей Андрея Кошеля, Российский союз строителей считает проведение форума в Тюмени важным и необходимым, потому что это не только бизнес-пространство, где участники находят партнёров, клиентов, это ещё площадка для выработки консолидированного мнения сообщества по наиболее важным и острым вопросам.

"Я рад, что, по отзывам Тюменского союза строителей, местная власть слышит строителей, руководствуется их мнениями. И именно этим объясняются успехи Тюменской области по вводу жилья", - считает Кошель.

Напомним, 2 млн 274, 203 тыс. кв. метров жилья введено в эксплуатацию в Тюменской области по итогам 2022 г. План региональной программы "Жильё" нацпроекта "Жильё и городская среда" перевыполнен на 42 %. За первые месяцы 2023 г. показатель обеспеченности жильём в Тюменской области в два раза превысил среднероссийский.

Градостроительный форум будет работать до 23 марта. В выставке принимают участие 40 компаний, которые на своих стендах представляют инновационные разработки строительства жилья, дорог, спецтехнику, умные предложения по обустройству жилья, офисов и многое другое.

Анжела Лебедева