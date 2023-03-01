Хоккеисты "Рубина" уступили в Туле, борьба за выход в полуфинал плей-офф завершится в Тюмени

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Шестой матч между тюменским "Рубином" и тульской АКМ за выход в полуфинал плей-офф кубка Петрова завершился со счетом в серии игр 3:3.

В гостях сибиряки в первом периоде пропустили две шайбы. На 16-й минуте и на 17-й минуте. Оба раза отличился Максим Лазарев.

"В самом начале второго отрезка игры Владислав Сёмин одну отыграл. Сравняли тюменцы в начале третьего, благодаря броску Александра Федотова. А после мы получили два подряд удаления. В формате 3 на 5 справились. Но как только со скамейки штрафников выбежал Колганов, шайба в ворота Щетилина все же влетела", - передает пресс-служба ХК "Рубин".

В концовке заменили вратаря на шестого полевого, но создать гол не получилось. Поражение "Рубина" в матче 2:3. Счет в серии сравнялся.

"Как и ожидали - напряженный матч. В первом периоде немного не получилось, пару ошибок совершили – соперник воспользовался ими. Дальше исправили постепенно ситуацию. В концовке опять удаления, соперник ими воспользовался. У нас был шанс в большинстве выходить вперёд. Не воспользовались. Что есть, то есть", - прокомментировал главный тренер ХК "Рубин" Денис Ячменёв.

Главный тренер ХК АКМ Олег Горбенко отметил, что хозяева площадки выиграли за счет характера и правильных действий. "Ребята молодцы. Понимали, что назад пути нет. Плюс они понимали какая поддержка: полный стадион, на площади стоял экран, где нас поддерживали люди. Мы должны были из кожи вон вылезти, но выиграть матч. Я горжусь, что являюсь тренером команды, которая через не могу борется, старается вытягивать эти игры", - сказал он.

Решающий матч за выход в полуфинал плей-офф кубка Петрова пройдет в Тюмени 25 марта.