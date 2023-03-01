Российские дизайн-центры электроники поддержат грантами до 50 миллионов рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Конкурс на грантовую поддержку малых и средних дизайн-центров электроники объявил фонд "Сколково". Размер гранта – от 10 до 50 млн рублей. При этом внебюджетное финансирование должно составлять не менее 20 % от стоимости проекта, сообщает Минпромторг РФ.

В 2022 году "Сколково" совместно с Минпромторгом России запустил акселератор "Микроэлектроника" для поддержки перспективных проектов, реализующих НИОКР в приоритетных направлениях развития электронной отечественной промышленности.

Участники получают финансовую, аналитическую, образовательную, маркетинговую и экспертную поддержку, доступ к технологиям и индустриальным сервисам.

"Акселератор успешно отработал в 2022 году. На данный момент мы набрали 47 участников, 14 из которых получили поддержку на 530,2 миллиона рублей. Я бы отметил такие проекты, как: наземные терминалы для спутниковой связи, мобильный радиолокатор для обнаружения беспилотников, процессорные технологии. Решения планируется применять в промышленной, энергетической отраслях, здравоохранении, банковском секторе", - рассказал заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.

Подробная информация об отборе малых и средних дизайн-центров электроники, требованиях к заявителям и комплексным проектам по ссылке.