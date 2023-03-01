Уровень стратегического партнерства России и Китая, по оценке эксперта, достиг исторического пика

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Важность и мировую значимость встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, по оценке члена Общественной палаты Чувашской Республики Сергея Кудряшова, трудно переоценить. Уровень не только торгово- экономического сотрудничества, но и стратегического партнерства между странами достиг исторического пика.

"В двух совместных заявлениях Россия и Китай обязались углублять отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эру, и разработать план развития ключевых областей экономического сотрудничества к 2030 году, - отметил Сергей Кудряшов на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Договорились усилить связи по восьми стратегическим направлениям, включая финансовое, промышленно-технологическое и транспортно-логистическое, а также и строительство газопровода "Сила Сибири-2". А самое главное - мировое сообщество увидело, что всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между нашими странами вступает в новую эпоху и носит долгосрочный характер".

Напомним, президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, совершившим государственный визит в Москву, отметил крепнущие торговые связи двух стран и подписал с китайским коллегой план развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

По словам российского лидера, Китай занимает позицию ведущего внешнеторгового партнера России. Ожидается, что в нынешнем году РФ и КНР не только выйдут на объем торговли в $200 млрд, но и превзойдут этот рубеж, а Россия будет наращивать поставки продовольствия на китайский рынок. Также наша страна готова поддержать бизнес КНР по замещению производств, покинувших Россию, и создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути.

Кроме того, по мнению Владимира Путина, Россия и Китай могут стать мировыми лидерами в области ИТ и искусственного интеллекта.

Путин и Си Цзиньпин поручили правительствам своих стран подготовить и утвердить план развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Они выделили восемь таких ключевых направлений, включая наращивание торговли и повышение уровня финансовой кооперации (в том числе за счет повышения роли национальных валют), укрепление "всеобъемлющего партнерства в сфере энергетики" и усиление промышленной кооперации, а также "существенное повышение" уровня сотрудничества в сельском хозяйстве.