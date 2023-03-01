Юные тюменские биатлонисты встретятся на первенстве региона в Заводоуковске

| Фото: УВР АУ ДОМОЗГО «ДЮСШ» | Фото: УВР АУ ДОМОЗГО «ДЮСШ»

Первенство Тюменской области по биатлону среди юношей и девушек 2006-2007 и 2008-2009 г.р. пройдет в Заводоуковске 25 и 26 марта. Соревнования стартуют в 11 часов в спортивном комплексе "Сосновый бор", сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

За победу посоревнуются около 100 спортсменов из Тюмени, Ялуторовска, Упорово, Тобольска, Заводоуковского городского округа, Тюменского, Уватского и Юргинского районов.

В программу соревнований вошли две дисциплины. В первый день ребята примут участие в спринте. Их ожидают дистанции от 3,6 до 6 км в зависимости от возраста и пола, а также два огневых рубежа из положения лежа и стоя.

Во второй день пройдут индивидуальные гонки. Участникам предстоит пробежать от 5 до 10 км, а также в зависимости от пола и возраста выполнить четыре огневых рубежа из положения лежа-стоя-лежа-стоя.