Жительница Тюменской области отдала мошеннице семь тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семи тсяч рублей лишилась жительница Голышмановского городского округа, увидевшая в социальной сети объявление о продаже дивана, сообщает УМВД по Тюменской области.

Женщина решила купить мебель и связалась с продавцом. Неизвестная сообщила ей, что необходима предоплата. Не раздумывая, покупательница перевела на указанный счет 3 тыс. 500 рублей, после чего продавец сообщила, когда и где можно забрать диван.

Однако вскоре собеседница попросила перевести вторую половину средств, что и сделала потерпевшая. После этого страница лжепродавца в социальной сети оказалась удалена.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".