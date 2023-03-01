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Жительница Тюменской области отдала мошеннице семь тысяч рублей

Происшествия, 15:31 24 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семи тсяч рублей лишилась жительница Голышмановского городского округа, увидевшая в социальной сети объявление о продаже дивана, сообщает УМВД по Тюменской области.

Женщина решила купить мебель и связалась с продавцом. Неизвестная сообщила ей, что необходима предоплата. Не раздумывая, покупательница перевела на указанный счет 3 тыс. 500 рублей, после чего продавец сообщила, когда и где можно забрать диван.

Однако вскоре собеседница попросила перевести вторую половину средств, что и сделала потерпевшая. После этого страница лжепродавца в социальной сети оказалась удалена.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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# Голышмановский городской округ , мошенничество

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