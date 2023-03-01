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Александр Моор поздравил тюменских лыжников с золотом чемпионата России

Губернатор, 15:42 24 марта 2023

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

С успешным выступлением на чемпионате России по лыжным гонкам 24 марта поздравил спортсменов и тренеров сборной Тюменской области губернатор Александр Моор.

"Мы подтвердили статус одних из лидеров турнира. Благодарю за интересную борьбу наших соперников", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

24 марта в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" по итогам женской эстафеты обладателем золота стала тюменская команда. В ее составе – Анастасия Грухвина, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина.

"Не оставили шансов соперницам, классно разложили силы по дистанции и пришли на финиш первыми", - отметил глава региона.

Позже золото в мужской эстафете завоевали представители сборной Тюменской области Артем Мальцев, Евгений Белов, Денис Спицов и Иван Якимушкин. Они также выиграли с большим преимуществом, финишировав с флагом Тюменской области.

"Впереди на чемпионате России еще два соревновательных дня. В выходные у болельщиков лыжных гонок есть шанс поболеть за своих любимых спортсменов", - добавил Александр Моор.

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# Александр Моор , лыжные гонки

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