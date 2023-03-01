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Юные воспитанники ФК "Тюмень" сыграют со сверстниками из Омска, Новосибирска и Екатеринбурга

Спорт, 13:13 25 марта 2023

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Воспитанники футбольного клуба "Тюмень" 2010 года рождения сыграют дома с командами из Омска, Новосибирска и Екатеринбурга. Традиционный всероссийский футбольный турнир "FC TYUMEN CUP" памяти Сергея Огаркова стартует в Тюмени 25 марта на стадионе "Геолог".

Награды разыграют награды четыре команды. Соперниками "Тюмени" будут сверстники из омского "Иртыша", "Новосибирска" и коллектива академии ФК "Урал".

Отметим, что в 2022 году лучшим стал ижевский "Зенит", в финале переигравший "Тюмень" со счетом 4:1. Завершатся соревнования 27 марта, награждение запланировано на 14 часов 15 минут.

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# футбол

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