Юные воспитанники ФК "Тюмень" сыграют со сверстниками из Омска, Новосибирска и Екатеринбурга

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Воспитанники футбольного клуба "Тюмень" 2010 года рождения сыграют дома с командами из Омска, Новосибирска и Екатеринбурга. Традиционный всероссийский футбольный турнир "FC TYUMEN CUP" памяти Сергея Огаркова стартует в Тюмени 25 марта на стадионе "Геолог".

Награды разыграют награды четыре команды. Соперниками "Тюмени" будут сверстники из омского "Иртыша", "Новосибирска" и коллектива академии ФК "Урал".

Отметим, что в 2022 году лучшим стал ижевский "Зенит", в финале переигравший "Тюмень" со счетом 4:1. Завершатся соревнования 27 марта, награждение запланировано на 14 часов 15 минут.