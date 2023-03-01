Житель Тюменской области получил условный срок за изготовление боеприпасов

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

На 4 года и 3 месяца условно с испытательным сроком в 3 года осужден 53-летний житель Сладковского района за незаконное приобретение, хранение, ношение взрывчатого вещества, а также изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, 15 сентября 2017 года мужчина получил в дар от своего знакомого четыре металлические банки с метательными взрывчатыми веществами промышленного изготовления. Дымный и бездымных порох он незаконно переносил по улице с. Лопазное Сладковского района и хранил у себя дома.

Кроме того, не являясь законным владельцем оружия и не имея разрешения на его хранение, мужчина незаконно кустарным способом изготовил не менее 24 патронов и сложил их к уже имеющимся 10 снаряженным. Хранил он их дома в шкафу.

На судебном заседании подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Гражданин по месту постоянного жительства характеризуется удовлетворительно, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался.