  • 27 марта 202327.03.2023понедельник
  • USD76,4479
    EUR82,3923
  • В Тюмени 11..13 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Александр Моор: тюменским экспортерам необходимо выходить на новые рынки

Губернатор, 17:21 27 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экспортерам Тюменской области необходимо развиваться, выходить на новые рынки. Правительство региона, в сою очередь, готово в этом помочь.

Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона отметил, что, несмотря на санкции, Тюменская область продолжает наращивать экспорт. В 2022 году его объем вырос в полтора раза по сравнению с 2021 годом. Большая часть этого объема приходится на несырьевые неэнергетические товары.

"Регион поставляет на зарубежные рынки минеральные продукты, оборудование и транспортные средства. Число наших предприятий-экспортеров увеличилось более чем на четверть. Выросла роль малого и среднего бизнеса. На окружном этапе всероссийского конкурса "Экспортер года" три тюменских предприятия были признаны лучшими в Уральском федеральном округе", - сказал Александр Моор.

Он добавил, что главное сейчас – не останавливаться на достигнутом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , экспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:21 27.03.2023Александр Моор: тюменским экспортерам необходимо выходить на новые рынки
08:53 27.03.2023Александр Моор: росгвардейцы с честью выполняют стоящие перед ними задачи
08:12 27.03.2023Александр Моор: театральная жизнь региона насыщена яркими постановками и премьерами
08:17 25.03.2023Александр Моор поздравил работников культуры и ветеранов отрасли с профессиональным праздником