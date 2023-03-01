Александр Моор: тюменским экспортерам необходимо выходить на новые рынки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экспортерам Тюменской области необходимо развиваться, выходить на новые рынки. Правительство региона, в сою очередь, готово в этом помочь.

Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона отметил, что, несмотря на санкции, Тюменская область продолжает наращивать экспорт. В 2022 году его объем вырос в полтора раза по сравнению с 2021 годом. Большая часть этого объема приходится на несырьевые неэнергетические товары.

"Регион поставляет на зарубежные рынки минеральные продукты, оборудование и транспортные средства. Число наших предприятий-экспортеров увеличилось более чем на четверть. Выросла роль малого и среднего бизнеса. На окружном этапе всероссийского конкурса "Экспортер года" три тюменских предприятия были признаны лучшими в Уральском федеральном округе", - сказал Александр Моор.

Он добавил, что главное сейчас – не останавливаться на достигнутом.