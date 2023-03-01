Ишимский проект "ФотоОКО" представлен на платформе "Смартека"

| Фото: предоставлено Светланой Щукиной | Фото: предоставлено Светланой Щукиной

Проект "ФотоОКО" Ишимского районного Дома культуры опубликован на платформе "Смартека". Это третья культурная инициатива Тюменской области, представленная на цифровой платформе АСИ для тиражирования в другие регионы.

Как отметили в региональном департаменте культуры, на платформе уже представлены "Гастрольная карта творческих коллективов Тюменской области" и "Школа чародейства и волшебства "Хогвартс".

"ФотоОКО" посвящен изучению деревянных наличников и может быть полезен командам, которые восстанавливают и сохраняют историко-культурное наследие. Ранее в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор Ишимского районного Дворца культуры Светлана Щукина рассказала, что экскурсии по ОКОнной площади планируется проводить летом для детей из пришкольных и загородных лагерей.

"Постараемся каждый раз устраивать праздник с народными играми, загадками, песнями, чаем из самовара. Ждем ребят со всех уголков Тюменской области", - отметила она.

Работа по выходу "ФотоОКО" на платформу "Смартека" началась в ноябре 2022 года. Команда ишимского проекта готова оказывать коллегам из других регионов методическую, консультативную и информационную помощь.

По словам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, планируются направить на "Смартеку" еще ряд учреждений.

"У нас накоплен достаточный опыт, чтобы делиться им. Это задача 2023 года, она поставлена губернатором и требует особого подхода и контроля", – сказала Майер.