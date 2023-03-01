В Тюменской области нет долгостроев, включенных в Единый реестр проблемных объектов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Две трети долгостроев в Уральском федеральном округе - 94 объекта - исключены из Единого реестра проблемных объектов с января 2022 года по конец марта 2023 года. Восстановлены права более 2 тыс. участников долевого строительства, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в УФО.

За год с небольшим регионы округа в три раза уменьшили число проблемных долгостроев. Это, по словам полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, произошло благодаря конструктивному взаимодействию с региональными и муниципальными властями, с ППК "Фонда развития территорий".

"Важную роль сыграл и планомерный переход на проектное финансирование жилищного строительства, которое существенно сокращает риски появления новых обманутых дольщиков, а также позволяет сосредоточиться на восстановлении прав граждан, ранее пострадавших от недобросовестных застройщиков, - сообщил он. - Работа продолжается. В соответствии с задачей, поставленной президентом страны, до конца года нам нужно решить проблемы всех обманутых дольщиков регионов УФО".

По данным на 27 марта в четырех регионах УФО, за исключением Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, находится 42 долгостроя, включенных в Единый реестр проблемных объектов. В их числе – 33 жилых объекта, по которым заключены договора долевого участия. Предстоит восстановить права 2,6 тысячи дольщиков.

В регионах минимизированы риски появления новых обманутых дольщиков: почти 97 процентов домов в Уральском федеральном округе возводятся с использованием счетов эскроу.