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В Тюмени ищут пропавшую женщину с рукой в гипсе

Происшествия, 18:45 28 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пропавшую женщину 1988 года рождения, которая ушла из дома 23 марта, ищут в Тюмени. Ориентировка размещена в сообществе поискового отряда "Белая сова - Тюмень" во ВКонтакте.

Была одета в красный пуховик, синие джинсы, черные ботинки. На голове - светло-серая шапка. На вид 35 лет, рост около 155 см, телосложение среднее.

Особые приметы: гипс на правой руке, сломаны два пальца.

Тех, кому что-либо известно, просят позвонить по телефонам: 02/102 (полиция), 48-23-56 (отдел полиции №3 Тюмени), 8-932-32-39-911 (волонтеры поискового отряда "Белая сова - Тюмень").

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# волонтеры , полиция , пропал человек

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