Подготовка к выборам в Тюменской области идет планово

| Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" | Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"

Приоритеты работы по подготовке к избирательным кампаниям 2023 года обсудили участники заседания Уральского межрегионального координационного совета, которым руководит член президиума Генсовета "Единой России" Иван Квитка.

Член Бюро высшего совета партии, полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев отметил, что выборы в региональные и местные органы власти в сентябре этого года, как и президентские в будущем году, состоятся в строгом соответствии с законом, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Иван Квитка отметил, что масштабный избирательный цикл "Единая Россия" традиционно начала с предварительного голосования. Благодаря этому жители регионов определяют кандидатов, которым доверяют, для участия в выборах.

"Чтобы продолжать эффективную реализацию партийных инициатив, направленных на стабильное развитие территорий и поддержку граждан, нам важно сформировать фракции политического большинства в новых составах законодательных органов власти субъектов РФ и представительных органов муниципального уровня", – добавил Иван Квитка.

Один из вопросов повестки был посвящен социально-экономическому положению субъектов Уральского федерального округа. О ситуации в Тюменской области рассказал член Высшего Совета "Единой России", глава региона Александр Моор. По его словам, продолжается реализация инвестиционных проектов, при этом наибольший объем инвестиций направлен в производственный сектор.

Секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов сообщил о подготовке к выборам. Он напомнил, что в Тюменской области состоятся выборы губернатора, депутатов Тюменской городской думы, довыборы депутатов Тюменской областной думы, выборы и дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в 13 муниципалитетах.

"Подготовка к ним идет планово, у нас есть отработанный алгоритм с учетом специфики региона - выборы губернатора проводятся в трех субъектах. Среди важных мероприятий отмечу встречи кандидатов на должность губернатора с секретарями местных и первичных отделений партии, которые пройдут в июне в рамках процедуры предварительного голосования "Единой России". В мероприятиях примут участие не менее 1200 секретарей местных и первичных отделений", - рассказал Андрей Артюхов.

Также участники заседания утвердили состав Уральского МКС и профильных комиссий, основная деятельность которых направлена на координацию региональных отделений партии по организации выборов и кадровым вопросам.

От органов местного самоуправления Тюменской области глава Тюмени Руслан Кухарук был включен в состав комиссии по организации и проведению избирательных кампаний и координации работы местных отделений партии в Уральском федеральном округе. Депутат Тюменской облдумы Александр Анохин вошел в состав комиссии по кадровым вопросам.