Потенциальных кандидатов в депутаты Тюменской гордумы регистрирует "Единая Россия"

| Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" | Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"

Восемь человек зарегистрированы 29 марта для участия в предварительном голосовании "Единой России" для дальнейшего выдвижения от партии кандидатами в депутаты Тюменской городской думы, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

По словам председателя регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования, секретаря Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрея Артюхова, в числе зарегистрированных есть действующие депутаты городской думы, партийные активисты, участники проекта "ПолитСтарт" и волонтеры.

"В мае в ходе предварительного голосования в электронном формате тюменцы смогут определить кандидатов, которые примут участие от партии "Единая Россия" на сентябрьских выборах", - отметил Андрей Артюхов.

На заседании оргкомитета 29 марта зарегистрирован заместитель председателя Тюменской городской думы, руководитель депутатской фракции "Единой России" Дмитрий Осипов, который подал документы на участие в предварительном голосовании по единому избирательному округу, а также действующие депутаты гордумы Тюмени Юрий Коновалов и Николай Моисеев.

Также среди зарегистрированных — председатель Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе Ирина Михайлова, преподаватель Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Игорь Апанасенко, директор дома культуры "Поиск" Вадим Долгих, начальник штаба – заместитель командира войсковой части 3059 в Федеральной службе войск национальной гвардии РФ Дмитрий Зенков, генеральный директор завода ЖБИ-3 Александр Соловьев.

Выдвижение кандидатов для участия в предварительном голосовании "Единой России" продлится до 27 апреля. Тюменцы смогут проголосовать за них с 22 по 28 мая. Регистрация жителей в системе электронного голосования продлится с 17 апреля по 26 мая.