В Тюменской области на случай паводка в резервном фонде заложено более 1 млрд 600 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Резервный финансовый фонд на случай паводка в Тюменской области превышает 1 млрд 600 млн рублей. Анализ чрезвычайных ситуаций последних лет показывает, что этого объема средств хватит, чтобы быстро и эффективно решить любую проблему, связанную с ЧС.

Об этом заявил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович в эфире программы "Вечерний хештег" на телеканале "Тюменское время" 29 марта.

"Паводка не ожидаем, но могут возникнуть ливневые паводки, подтопление территорий талыми водами. Работу по подготовке в весеннему половодью проводим основательно, в соответствии с планом, утвержденным губернатором Тюменской области. Он включает большой комплекс мероприятий. Это учения всех аварийно-спасательных служб, подготовка пунктов временного размещения, их более 180. Они рассчитаны на более чем 80 тысяч человек. Проводится ревизия запасов материальных средств", - рассказал он.

Традиционно в зоне подтопления в Тюменской области оказываются районы, через которые проходит река Ишим. По словам Андрея Михновича, это связано с каскадом водохранилищ, которые находятся в Северном Казахстане. Уровень половодья реки зависит от безаварийной работы этих водохранилищ.

Глава Ишима Федор Шишкин отметил, что после большого половодья в 2016 году, когда реки Карасулька и Мергенька затопили более 1 тыс. 300 домов, в городе делают все, чтобы этого не повторилось.

"Мы получили серьезный опыт. После чего почистили русла рек, привели в соответствие. Построили обводной магистральный канал в районе плодопитомника, который позволяет лишнюю воду сбросить напрямую в реку Ишим. Она вскрывается позже. И благодаря этому последние годы подтоплений у нас нет", - говорит Шишкин.

1 тыс. 375 дворов было подтоплено в 2016 году в Ишиме. Дома из шлакобетона снесли. 200 жильцов из таких домов переселили в новые квартиры. Остальные получили компенсацию – 2 тыс. рублей на кв. метр.

В 2023 году в бюджете администрации Ишима заложены средства на расчистку реки Карасулька. Мероприятия уже проведены, город к паводку готов, заверил глава.

Анжела Лебедева