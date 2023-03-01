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Ишимский агрохолдинг отправил первую партию спирта в Африку

Экономика, 17:46 30 марта 2023

агрохолдинг Юбилейный

Ишимский агрохолдинг "Юбилейный" впервые отгрузил 40 тонн спирта в Африку. Предприятие готово инвестировать 200 млн рублей в открытие международного торгового представительства.

По информации агрохолдинга, логистический центр будет заниматься реализацией спирта, производимого дочерним предприятием холдинга АО "Аминосиб" на регулярной основе.

Отгрузка продукта в объеме 40 тонн была запланирована на конец 2022 года, но состоялась только в конце марта 2023 г. Генеральный директор агрохолдинга "Юбилейный" Сергей Мамонтов указал на ряд причин, повлиявших на задержку поставки: "Нашей задачей было приобрести танк-контейнеры, выстроить логистику и схему оборота денежных средств. Это заняло больше времени, чем мы планировали".

Танк-контейнеры - специальные емкости, с использованием которых ведется транспортировка спирта сухопутным и морским способами. Ранее производители брали их в аренду. С введением санкций возможности арендовать нет.

АО "Аминосиб" производит 1 млн 656 тыс. декалитров спирта в год. В октябре 2022 года делегация холдинга посетила с деловым визитом одну из стран Западной Африки, где провела переговоры с трейдером.

Экспорт спирта также ведется на рынок Турции.

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# агрохолдинг Юбилейный , АминоСиб , спирт , экспорт

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