Лучшие спортивные программы назовут в Тюменской области

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Лучшие спортивные программы выберут среди 88 заявок из 50 учреждений сферы физической культуры и спорта Тюменской области. В конкурс входит три номинации. Наибольшее число заявок поступило в направление "Программы лагерей с дневным пребыванием детей", их 38, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"Конкурс традиционный, но в этом году есть существенные изменения. Поэтому и программ меньше, чем в прошлом году - тогда их было 137. Спортивные школы представят совершенно новые программы, соответствующие другим требованиям, которые появились в этом году", - сказала ведущий специалист Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Альфия Динатулина.

В конкурсе также представлены номинации "Дополнительные образовательные программы спортивной подготовки" и "Дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта", "Документы перспективного, текущего и оперативного планирования учебно-тренировочного процесса". Лучше программы лагерей с дневным пребыванием детей конкурсная комиссия будет рассматривать по 31 мая. Итоги в остальных номинациях подведут 31 августа.