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Двое юных велосипедистов пострадали в ДТП в Тюменской области

Происшествия, 13:12 03 апреля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два юных велосипедиста попали в ДТП в Тюмени и Ишиме 2 апреля, сообщает региональная Госавтоинспекция. 10-летнюю школьницу на велосипеде сбила "Газель" на переходе по ул. 50 лет Октября.

По предварительным данным, девочка гуляла без взрослых и направлялась в парк. На переходе она не спешилась с велосипеда. Девочка получила ссадину пальца.

12-летнего велосипедиста сбил автомобиль KIA на ул. Горького в Ишиме. Предварительно, ребята из спортшколы ездили на велосипедах без шлемов и экипировки по проезжей части.

Школьник получил травму ключицы. Обстоятельства выясняются, по факту обоих происшествий проводится административная проверка.

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# велосипедисты , Госавтоинспекция Тюменской области

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