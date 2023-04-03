В Тюмени в 1,5 раза выросло число заявок на дома с участком и таунхаусы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 1,5 раза выросло число заявок на дома с участком и таунхаусы в Тюмени. По мнению экспертов, это связано с госпрограммами льготного кредитования, которые распространились с квартир в новостройках на такой тип жилья.

"Утвержденная правительством ставка по "Семейной ипотеке" - до 6 процентов годовых, по госпрограмме 2020-2024 – до 8 процентов годовых. Но есть и варианты, когда она дополнительно снижена до 7,35 процентов годовых. Взять такие кредиты можно на срок до 30 лет. Максимальная сумма и в том, и в другом случае – 6 миллионов рублей", - пояснила Марина Петрова, руководитель Абсолют Банка в Тюмени, запустившего в регионе кредитование домов с землей и таунхаусов в рамках госпрограмм.

По ее словам, нет ограничений по площади земельного участка: важно, чтобы сам дом или его проект не был постройкой из дерева или каркасных конструкций. Допустим абсолютно любой уровень строительной готовности. А размер первоначального взноса по общим условиям семейной ипотеки и госпрограммы, должен быть не менее 15 % от стоимости объекта.

Дом с землей или таунхаус должен находиться в регионе присутствия банка, быть частью типовой застройки (например, коттеджного поселка) с наличием основных коммуникаций. Продавцом обязательно должно быть юридическое лицо или ИП. В противном случае это будет уже вторичная недвижимость, и она под условия госпрограмм не подходит.

"Ипотечные сделки возможны и между родственниками. Это удобно, когда родители и дети, бабушки или дедушки, братья или сестры хотят продать недвижимость близким, но нужной суммы наличными у них нет", - отметила эксперт.

Кроме того, банки развивают проактивное взаимодействие – в ряде случаев подать заявку можно онлайн.