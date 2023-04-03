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Жертв и разрушений в результате сильного землетрясения на Камчатке нет

Происшествия, 19:53 03 апреля 2023

фото правительства Камчатского края | фото правительства Камчатского края

Жертв и значительных разрушений зданий в результате сильного землетрясения на Камчатке, произошедшего 3 апреля, нет.

Как сообщает РИА Новости, сначала ученые оценили магнитуду в 5,7, позднее повысили ее до 6,9 и зафиксировали еще пять подземных толчков магнитудой до 4,6.

В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены, дребезжали окна, некоторые жители выбегали из зданий. Несколько микрорайонов города остались без света, но энергоснабжение удалось восстановить за 23 минуты. Угроза цунами не объявлялась.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Камчатскому краю, в некоторых домах после землетрясения появились трещины. Имеется информация о повреждениях штукатурки. Обследование зданий продолжается.

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