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Обвиняемому в двойном убийстве тюменцу вынесли первый приговор

Происшествия, 18:17 04 апреля 2023

объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Один год и шесть месяцев колонии за угрозы убийством бывшей жене назначил суд жителю Тюмени 4 апреля. Запугивая в 2022 г. женщину сообщениями и звонками по телефону, он рассчитывал ее вернуть. А при встрече пытался задушить, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Но одними угрозами эта история не закончилась. Ревность и гнев позже привели к двойному убийству в феврале 2023 г. Когда он в очередной раз пришел выяснять отношения в квартиру своей бывшей жены, то напал на нее, ее мать и нового сожителя потерпевшей. Экс-супруга выжила, а двое ее близких погибли.

В ведомстве пояснили, что на время судебного следствия по двойному убийству обвиняемый будет находиться в следственном изоляторе до 19 апреля.

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# убийство , угроза

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