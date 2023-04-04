Александр Моор: Нефтегазовый кластер в числе лучших региональных практик поддержки промышленности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Нефтегазовый кластер в числе лучших региональных практик поддержки промышленности. Об этом по итогам участия в заседании Госсовета при президенте России Владимире Путине, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Главной темой обсуждения стало развитие отечественной промышленности в условиях санкций.

"Нефтегазовый кластер, проект Тюменской области – в числе лучших региональных практик поддержки промышленности. Помимо этого, у нас есть целый ряд предложений, нацеленных на дальнейшее развитие экономики. Они направлены на преодоление дефицита рабочих и инженерных кадров, а также на создание новых производств", - подчеркнул Александр Моор.

Также глава региона поделился общим впечатлением от работы президиума Госсовета: у страны есть все для того, чтобы выйти на устойчивый промышленный рост.