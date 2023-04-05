В Тюмени открыли клинику при поддержке регионального фонда микрофинансирования

| Фото: vk.com/fond_72 | Фото: vk.com/fond_72

Клинику с холистическим подходом - лечении человека в целом, а не только конкретной болезни - открыли в Тюмени. Это стало возможным при поддержке регионального фонда микрофинансирования.

Предприниматель Ольга Скрипка зарегистрировала ООО "Салюс" в январе 2023 г., для запуска проекта необходимы были инвестиции, в феврале 2023 обратилась в фонд микрофинансирования Тюменской области. Ей был выдан займ под 7,5 % для приобретения оборудования, инвентаря, мебели. Инвестиционное агентство Тюменской области обеспечило займ своим поручительством.

Направления деятельности клиники – семейная медицина, женское здоровье, красота и молодость. Она оснащена высокоточной лабораторией, дневным стационаром.

| Фото: vk.com/fond_72 | Фото: vk.com/fond_72

"Суть проекта – это целостный подход, где в роли целого – каждый пациент. Его, а не болезнь как таковую, исцеляют доктора клиники SALUS и принимают во внимание не только физические симптомы и диагноз, а психологические и социальные условия его возникновения. Применяя системный подход в лечении недуга, а человека", - сказала главный врач и основатель клиники Ольга Скрипка.

С успешной реализацией проекта предпринимателя поздравил генеральный директор фонда микрофинансирования Алексей Мартын и пожелал команде профессионалов сил, энергии, прорывных идей, уверенности в завтрашнем дне и успешного развития любимого дела.

О программах фонда можно узнать по ссылке. Телефон +7 (932) 325-50-45.